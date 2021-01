Zeker 17 doden bij terreuraanslag Al-Shabaab op Somalisch hotel

Broer van Russische oppositie­lei­der Navalny opgepakt

27 januari De Russische politie heeft woensdag de broer van Aleksej Navalny aangehouden. Dat gebeurde nadat de politie een appartement van de familie Navalny had doorzocht, aldus medewerkers van Aleksej Navalny. Het is onbekend waarom broer Oleg is opgepakt.