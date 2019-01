Zeker 20 doden en 81 gewonden bij dubbele aanslag katholieke kerk Filipijnen

De ontploffingen vonden plaats in de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel (patrones van de zeelieden) in Jolo, zo’n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. De eerste bom ontplofte net na de drukbezochte zondagse mis, binnen in de kathedraal. De tweede ontplofte net buiten de kerk, toen regeringstroepen zich naar de kerk haastten. Onder de doden zijn zowel militairen als burgers, zo heeft het leger verklaard.



Minstens zeven soldaten zouden bij de explosies om het leven zijn gekomen. Onder de gewonden bevonden zich minstens veertien militairen en twee politieagenten.



,,We zullen de meedogenloze daders achter deze laffe misdaad vervolgen tot het einde van de wereld, totdat elk van hen voor de rechter is gebracht en achter de tralies gezet. De wet zal hen geen genade schenken’’, zei een woordvoerder namens president Rodrigo Duterte.



Minister van Defensie Delfin Lorenzana liet in een reactie weten meer militaire troepen richting de getroffen regio te sturen om er de orde te bewaken.