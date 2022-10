Zeker 25 doden door tropische storm Julia in Centraal-Amerika

Oplichters stelen 100.000 euro van Chantal (51) met één telefoon­tje: ‘Dit kwam zo geloofwaar­dig over’

In enkele minuten tijd 100.000 euro kwijtraken. Het overkwam Chantal Janssens (51) uit Weelde in België. Oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers van Belfius slaagden erin om al het spaargeld van Chantal en haar gezin naar hun eigen rekeningen over te schrijven. Slechts 30.000 euro kon later teruggehaald worden. “Ik vertrouw niet snel mensen. Maar dit kwam zo geloofwaardig over”, zegt Chantal.

10 oktober