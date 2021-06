Zeker 27 mijnwerkers omgekomen bij busongeluk in Peru

Het was het tweede grote verkeersongeval in tien dagen in Peru. Automobilisten rijden er vaak te hard, snelwegen worden slecht onderhouden, er is een gebrek aan verkeersborden en de verkeersveiligheid wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd. In de regio La Libertad, vijfhonderd kilometer ten noorden van Lima, kwamen vorige week in totaal 17 mensen om het leven toen ook daar een bus in een ravijn stortte.