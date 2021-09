Zeker 40 doden bij brand in overbevolkte gevangenis nabij Jakarta

Volgens de lokale politie waren alle dodelijke slachtoffers gevangenen. Bij de brand zouden ook minstens tachtig mensen gewond geraakt zijn. Zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Reuters is er in de gevangenis ruimte voor maximaal 1.225 gevangenen, maar zaten er op het moment van de brand zeker 2.000 mensen vast. In blok C, waar de brand uitbrak, zaten 122 veroordeelden.

De oorzaak van de brand wordt volgens de woordvoerster nog onderzocht. Gevangenisopstanden met brand tot gevolg, komen regelmatig voor in Indonesië, waar overbevolking van de gevangenissen een groot probleem is sinds grote aantallen mensen worden gearresteerd in de oorlog tegen illegale drugs. De gevangenis staat in de plaats Tangerang, in de Indonesische provincie Banten, zo’n twintig kilometer buiten Jakarta.