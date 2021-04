Zeker 44 doden door verdrukking bij bedevaart Israël

Ophef in VS om video waarin wapenlobby­ist olifant neerschiet en echtgenote staart afhakt

29 april Wayne LaPierre, topman van de Amerikaanse wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA), is deze week in opspraak geraakt door de publicatie van een video waarin te zien is hoe hij in Botswana op klungelige wijze een olifant probeert dood te schieten. De beelden zijn een nieuwe klap voor het imago van de NRA.