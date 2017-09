Zeker 50 doden bij terreuraanslagen in Irak

Aantal Britse ter­reur­ver­dach­ten drastisch gestegen

14:11 Nog nooit zijn in het Verenigd Koninkrijk zo veel mensen opgepakt omdat ze verdacht worden van strafbare feiten die verband houden met terrorisme. In de periode juni 2016 - juni 2017 zijn 379 mensen gearresteerd wegens terroristische activiteiten. Dat is 68 procent meer dan in het de twaalf maanden daarvoor.