Zeker 57 migranten verdronken na bootongeluk bij Libië

Nederlan­der (53) verdrinkt in Italië tijdens zwemuitje met 14-jarige zoons

25 juli Een 53-jarige Nederlandse toerist is vandaag verdronken in Italië in het bijzijn van zijn twee 14-jarige zoons. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat na berichtgeving in de Italiaanse krant La Stampa. Het drietal was de zee ingedoken aan de kust bij de plaatsen Cogolete en Varazze, in de buurt van Genua. De man werd meegesleurd door de stroming.