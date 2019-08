Zeker 63 doden, 182 gewonden door zelfmoordbom bij trouwerij Kaboel

UPDATEDoor een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zaterdag 63 doden en 182 gewonden gevallen. Dat is bekendgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken van Afghanistan, dat ook bevestigt dat het om een terroristische aanslag gaat en dat veel slachtoffers vrouwen en kinderen zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist.

De explosie vond plaats in het Dubai City trouwcentrum, in het westen van de stad. Daar waren meer dan 1000 mensen bijeen. De bom zou zijn afgegaan bij het podium waar muzikanten optraden. ,,Alle jongeren, kinderen en andere mensen die daar in de buurt waren, zijn gedood’’, aldus getuige Gul Mohammad.

,,Er zijn zo veel doden en gewonden’’, zei Ahmad Omid, een van de overlevenden. Volgens hem waren ongeveer 1200 gasten uitgenodigd voor het huwelijksfeest. ,,Ik was bij de bruidegom in een andere kamer toen we de ontploffing hoorden. Daarna kon ik niemand meer vinden. Iedereen lag verspreid over de hal.’’

Volledig scherm Hulpverleners tillen een van de gewonden in een ambulance. © AP

Een goed ingevoerde journalist zei dat er zeker twintig doden zijn gevallen en meer dan dertig gewonden. Hij baseerde zich op informatie van een hoge overheidsfunctionaris. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. Zowel de Taliban als een lokale groepering van Islamitische Staat voert in de hoofdstad bloedige aanvallen uit.

Op bruiloften in Kaboel vieren mannen en vrouwen het feest in aparte ruimtes. De grote en vrolijk verlichte trouwzalen in de stad zijn het centrum van gemeenschapsleven. Aan de bruiloftsfeesten wordt veel geld uitgegeven. Meestal worden honderden gasten uitgenodigd.

De aanslag op de trouwzaal was de zeventiende grote aanslag in de hoofdstad Kaboel sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 gewond.

Op 7 augustus kwamen in Kaboel bij de ontploffing van een autobom gericht tegen Afghaanse veiligheidstroepen 14 mensen om het leven en vielen 145 gewonden. De slachtoffers waren grotendeels vrouwen, kinderen en andere burgers. Die aanslag werd opgeëist door de Taliban.