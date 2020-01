Zeker achttien doden na crash militair transportvliegtuig in Soedan

Enige latino-kandidaat Amerikaans president­schap geeft op

16:18 De enige latino-kandidaat in de strijd om het Amerikaanse presidentschap, de Democraat Julián Castro, stopt zijn campagne. De 45-jarige progressieve ex-minister heeft in een videoboodschap zijn medewerkers bedankt en laten weten dat de tijd voor de progressieve politiek helaas nog niet lijkt te zijn gekomen, bericht The New York Times. Castro had zich bijna een jaar geleden geleden in de strijd geworpen.