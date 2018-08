Zeker drie doden bij rellen in Zimbabwe

Zwager Linda Olthof: Spanningen? Ja, maar niemand had dit verwacht

20:15 Haar tragische dood zadelt de familie van de in New York doodgeschoten Linda Olthof uit Deventer op met tal van vragen. De 47-jarige actrice had een moeizame relatie met haar ex-man, maar dat hij haar eventueel van het leven zou beroven, valt niet te bevatten.