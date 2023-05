Zeker drie doden en duizenden geëvacueerden in Noord-Italië om overstromingen

Met video / updateIn het noorden van Italië heeft hevige regenval tot grote overstromingen geleid. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de regio’s Emilia-Romagna en Marche, waar volgens de krant Corriere di Bologna in totaal zo’n 6000 mensen hun huizen moesten verlaten. Er zijn zeker drie doden gevallen. Ook worden drie mensen vermist.

De burgemeester van de stad Cesena, Enzo Lattuca, zei woensdagochtend in een video dat de aanhoudende zware regen in de regio Emilia-Romagna voor nieuwe overstromingen van de Savio-rivier zou kunnen zorgen. ,,De situatie kan weer kritiek worden", aldus de burgemeester. Hij spoorde inwoners aan om naar de hogere verdiepingen van hu n woningen te gaan, en oevers van de rivier te vermijden. Ook kondigde hij aan dat enkele wegen en bruggen door de overstromingen worden afgesloten. Er vinden nog steeds evacuaties plaats.

De Italiaanse minister Nello Musemeci bevestigde dat drie mensen gestorven zijn door de overstromingen. In het nabijgelegen Forli is het lichaam van een oudere man gevonden aan de oever van de rivier de Montone. De man was door het water uit zijn ondergelopen huis meegesleurd. Zijn vrouw slaagde er tijdig in naar boven te gaan en werd gered door reddingswerkers. In Ronta di Cesena kwam een andere man om het leven. Zijn lichaam werd door de brandweer gevonden. Zijn vrouw is nog vermist.

Noodfonds van 10 miljoen

In de stad Cesena moeten mensen van daken worden gered omdat de straten compleet onder water zijn gelopen, hetzelfde geldt voor het iets zuidelijker gelegen Faenza, aldus Corriere di Bologna. Langs de Adriatische kust hebben de autoriteiten de toegang tot stranden afgesloten vanwege de harde windstoten en hoge golven. De spoedafdeling van het ziekenhuis in Senigallia nabij Ancona, de hoofdstad van de regio Marche, moest vanwege overstromingen worden ontruimd. Reddingsoperaties worden bemoeilijkt doordat veel wegen overstroomd zijn.

Ook het Formule-1-circuit van Imola merkt de gevolgen van het hoge water. Het personeel van de teams moest gisteren het circuit uit voorzorg verlaten, nadat het water van de nabijgelegen rivier Santerno in rap tempo was gestegen. Lokale media melden dat er in de buurt van het circuit wegen zijn afgesloten. Ook zouden er parkeergarages zijn ondergelopen met water. De Italiaanse minister van Transport, Matteo Salvini, heeft opgeroepen om de Grote Prijs van Emilia-Romagna van aankomend weekend uit te stellen.

Volgens Salvini is het ‘absoluut noodzakelijk om alle inspanningen te concentreren op het omgaan met de noodsituatie’. De minister wil verkeersdrukte in het gebied vermijden. Er worden dit weekend meer dan 120.000 fans verwacht, maar de Nationale Crisiseenheid in Italië heeft er al bij mensen op aangedrongen thuis te blijven vanwege de risico’s die het slechte weer met zich meebrengt, zo schrijft The Guardian.

Premier Giorgia Meloni heeft haar steun betuigd aan de getroffenen en laat weten dat haar regering de ontwikkelingen op de voet volgt. Rome heeft een bedrag van 10 miljoen euro goedgekeurd voor de eerste uitgaven en de afhandeling van noodsituaties.

Volledig scherm Een hulpverlener van het Rode Kruis helpt een man bij de evacuatie. © ANP/EPA

Dagenlang zware regen

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen dagen te maken met zware regenbuien, die ervoor hebben gezorgd dat meerdere rivieren uit hun oevers zijn getreden. Het regent er nog steeds. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini en Bologna zijn het hardst getroffen, aldus de brandweer.

De scholen in de getroffen gebieden blijven woensdag gesloten. Veel treinen in de regio rijden voorlopig niet. In de Apennijnen zijn aardverschuivingen ontstaan door het stromende water. Meerdere rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In Cesena zijn er gebieden waar de elektriciteit is uitgevallen en volgens de burgemeester is er veel schade. Maar de focus ligt nu nog op het in veiligheid brengen van mensen.

Het is de tweede keer deze maand dat Emilia-Romagna te maken heeft met slecht weer. Begin mei stierven in dezelfde regio twee personen tijdens stormen. Meteorologen zeggen dat de stortregens volgden na maandenlange droogte, waardoor de grond het water minder goed kon absorberen.

