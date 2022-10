Zeker drie doden en meerdere gewonden na explosie bij Iers tankstation

Op beelden is te zien dat het tankstation en de winkel die daarbij hoort in puin liggen. Ook een aantal naastgelegen appartementen heeft grote schade opgelopen. Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse om mensen onder het puin vandaan te krijgen. Ook uit Noord-Ierland zijn reddingswerkers gekomen, aldus RTE. Volgens een lokale politicus was het ten tijde van de explosie druk bij het pompstation en de winkel. Hoeveel mensen er ongeveer binnen of in de buurt waren, is niet duidelijk.