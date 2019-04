Zeker elf doden na aardbeving Filipijnen: dak vliegveld ingestort

De beving deed zich voor om 17.11 uur lokale tijd, aldus het Filipijns centrum voor vulkanologie en seismologie. Het epicentrum bevond zich in de stad Castillejos, maar de beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manila. Daar schudden tal van gebouwen op hun grondvesten. Veel mensen renden in paniek de straat op. De schokken waren ook te voelen in de nabijgelegen provincies Pampanga, Bulacan en Cavite. In Manila werd het openbaar vervoer een tijdlang stilgelegd.