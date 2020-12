Zeker tien bergbeklimmers omgekomen in zware sneeuwstorm Iran

De slachtoffers vielen in het Alborz-berggebied, tevens een populair skigebied ten noorden van de hoofdstad Teheran. Vermoedelijk werden ze het slachtoffer van lawines. Negen klimmers overleden op de berg, de tiende klimmer werd in eerste instantie gered bij een reddingsoperatie van het Rode Kruis, maar overleed later in het ziekenhuis. Dat verklaarde Mehdi Valipour, hoofd noodhulp operaties in Iran, tegen staatsomroep IRIB.