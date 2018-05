Zeker tien doden bij bomaanslagen op drie kerken in Indonesië

De eerste bommen ging rond 7.30 uur lokale tijd af in de katholieke kerk Santa Maria. Voor die aanslag is volgens de politie een motor gebruikt. Kort daarna volgden explosies in een kerk van de Pinkstergemeente en in een protestantse kerk. De politie zei tegen The Jakarta Post dat ook bij twee andere kerken bommen waren geplaatst, maar dat die niet zijn ontploft.