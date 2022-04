Zeker twee doden, tien zwaargewonden bij busongeluk op E19 naar Breda, chauffeur onder invloed van drugs

Het ongeval gebeurde iets voor het middaguur op de E19 bij Sint-Job-in't Goor, zo'n twintig kilometer onder Breda. ,,De 35-jarige Franse chauffeur was onder invloed van drugs. Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest”, verklaarde Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen. ,,Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De chauffeur, die niet gewond raakte, is na afloop meteen gearresteerd. ,,Hij wordt in de loop van de dag door de politiediensten verhoord.”

In de bus zaten 33 passagiers, voor het merendeel Fransen. Automobilist Maurice Haaij uit Breda zag het ongeval gebeuren. ,,De bus is tegen een betonnen vangrail aan de rechterkant van de weg gereden en daarna omgeklapt”, legt hij uit. ,,Toen de bus over de weg schoof, zijn meerdere personen eronder beland en ernstig gewond geraakt of overleden. Er zijn ook meerdere personen vast komen te zitten onder de bus. Het duurde tergend lang voor de hulpdiensten er waren.”

Horrorfilm

Zeker twee passagiers overleefden het drama niet. 10 inzittenden raakten zwaargewond, waarvan 5 zich in kritieke toestand bevinden. 13 mensen raakten lichtgewond. De passagiers zijn naar negen ziekenhuizen in de regio overgebracht.

Edit Csep (43) was vlakbij toen het ongeval gebeurde. Ze stapte meteen uit haar wagen en ging kijken of ze kon helpen. ,,Toen ik de bus instapte, leek het alsof ik in een horrorfilm was beland. Overal was bloed en verschillende slachtoffers waren aan het gillen. Ik zag twee mensen onder en drie mensen naast de bus liggen die vermoedelijk overleden waren”, zegt ze.

Volledig scherm © AFP

Samen met enkele anderen hielp ze de slachtoffers. ,,We haalden twee lichtgewonden uit de bus. Er zat een man vast onder het voertuig. Hij was aan het schreeuwen, dus we probeerden hem te kalmeren.” Een passagier vertelde Edit dat de buschauffeur in slaap was gevallen. ,,Hij vertelde mij dat de bus van Lille kwam en onderweg was naar Amsterdam. De bestuurder was al lang aan het rijden en viel in slaap. Een passagier riep nog ‘word wakker!’, maar toen gebeurde het ongeluk”, legt ze uit.

Rode Kruis

Na het ongeluk is de rijbaan meteen volledig afgesloten. Veel bestuurders staan daardoor uren stil. ,,We staan op ongeveer 5 kilometer van het ongeluk. De politie is ons nu aan het terugsturen in de tegengestelde richting”, meldt Yannick Spruyt, die ook vaststaat met zijn auto.

Tijdens het wachten verlieten sommige bestuurders hun wagen. ,,Er zijn ook een paar auto’s stil komen te staan door lege accu's. We zagen veel busjes van het Rode Kruis met hulpverleners aankomen. De takeldienst voor de bus is nog niet gearriveerd, dus het zal nog een tijd duren voor alles is opgeruimd.”

Over de oorzaak van het busdrama kon de politie vanmiddag nog geen mededelingen doen. De touringcar reed onder de vlag van het Franse online carpool-platform BlaBlaCar. Via deze app worden passagiers gekoppeld aan bestuurders die een autoreis gaan maken. Het Franse BlablaCar heeft 25 miljoen gebruikers en is naast het eigen thuisland in ruim 20 landen actief, met name in Europa. Daaronder ook Nederland en België.

,,Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers”, zegt Robert Morel, woordvoerder van BlaBlaCar, tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,, We zijn in contact met de autoriteiten en onze buspartner om de slachtoffers te helpen en de omstandigheden van het ongeval te begrijpen”.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De bus ligt gekanteld op de snelweg © RV

Volledig scherm © Vlaams Verkeerscentrum