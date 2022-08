Zeker vier doden bij aardverschuiving in Irak, zoektocht naar overlevenden

Rotterdam­se Merel kreeg Clinton uit dodencel, nu is hij tóch weer opgepakt: ‘Compleet drama’

Wóedend is ze, de Rotterdamse advocate Merel Pontier. Ze streed in Amerika met succes voor de vrijlating van Clinton Young (39) die twintig jaar op death row zat, maar vorige week werd hij opnieuw opgepakt. Een slinkse truc van het Openbaar Ministerie, zegt ze. ,,Het is krankzinnig wat hier gebeurt. Zelfs rechters zijn verbaasd.”

19 augustus