Zeker vier doden door overstromingen Mallorca

Dunste wolkenkrab­ber ter wereld staat in New York

9 oktober De titel van 'dunste wolkenkrabber ter wereld' gaat naar de Steinway Tower in New York. Mensen die dromen van een flat in deze 438 meter hoge en 18 meter brede spriet, moeten diep in de buidel tasten. De prijs van het kleinste appartement bedraagt al zo'n 15 miljoen dollar (13 miljoen euro).