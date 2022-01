Zeldzame olifantentweeling geboren: ‘We hopen dat ze het redden’

Video Britse minister: Johnson stapt niet op als premier na ophef om feestjes

Premier Boris Johnson gaat niet weg. Dat zei de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid donderdag in antwoord op de vraag of hij zich kandidaat zou willen stellen om premier te worden. ,,Hij gaat nergens heen”, zei Javid op de vraag of hij in de race zou zijn om Johnsons baan over te nemen.

11:58