Bakanov is een vertrouweling van Zelenski, die hij al van jongs af aan kent en met wie hij ook in zijn tijd als televisiekomiek optrok. Bokanov leidde sinds 2019 de geheime dienst. Er is nog geen opvolger voor hem bekendgemaakt.



Venediktova leidde het onderzoek naar meer dan 18.000 zaken van vermeende oorlogsmisdaden. Ze was deze week nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden. Oleksi Simonenko neemt haar functie over.