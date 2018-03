Zelfsturende auto rijdt overstekende vrouw dood

De vrouw was bezig de weg over te steken - overigens niet bij een zebrapad - toen het voertuig haar aanreed. Er zat wel iemand achter het stuur, maar de auto stond in de zelfrijdende stand. De vrouw werd overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt.



Uber test zijn zelfrijdende auto's volgens persbureau AP al maanden in Pittsburgh, San Francisco, Toronto en de omgeving van Phoenix. Na het ongeluk van afgelopen nacht gaan de voertuigen voorlopig niet de weg op.



,,We leven mee met de familie van het slachtoffer'', zegt een woordvoerster van Uber. ,,We werken volledig mee aan het onderzoek van de lokale autoriteiten.''