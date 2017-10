'Zes bastaardwolven moeten worden afgemaakt'

WHO slikt benoeming van Mugabe in

22 oktober De benoeming van Robert Mugabe tot ‘goodwill-ambassadeur’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is van de baan. Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus komt terug van zijn besluit na een stroom van kritiek. ,,Ik heb zorgvuldig geluisterd naar alle bezwaren’’, aldus het hoofd van de WHO, afkomstig uit Ethiopië.