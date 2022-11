Zes doden bij botsing militaire vliegtuigen tijdens show in VS

UPDATEZes mensen zijn zaterdag omgekomen bij een botsing van twee vliegtuigen tijdens een vliegshow in het Amerikaanse Dallas. Dat is zojuist bekend gemaakt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan identificatie van de slachtoffers, maar het zou gaan om de bemanning van de vliegtuigen.

Duizenden toeschouwers zagen hoe het zaterdag totaal mis ging tijdens Wings Over Dallas, een driedaagse show met militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog bij Dallas Executive Airport. Twee vliegtuigen vlogen op elkaar in en stortten neer, waar op de plek van de crash een grote vuurbal te zien was.

De organisatie kon niet meteen met zekerheid zeggen hoe veel mensen aan boord waren. Maar het ene vliegtuig, een B-17 Flying Fortress-bommenwerper, heeft meestal vier tot vijf mensen aan boord. Het andere, een Bell P-63-Kingcobra-gevechtsvliegtuig, gewoonlijk één piloot. Meestal gaat het om goed getrainde vrijwilligers, zoals gepensioneerde piloten. Hoewel identificatie van de dodelijke slachtoffers deze zondag nog niet is afgerond, moet het om de bemanningsleden gaan.

Op de grond vielen geen gewonden. Wel ging een schokgolf door het publiek. ,,Ik stond daar maar, vol ongeloof”, beschrijft de 27-jarige Montana aan persbureau AP. Zij was met een vriend naar de show gegaan en zag de crash, rond 13.20 uur plaatselijke tijd, 20.20 uur Nederlandse tijd. ,,Om me heen barstten mensen in huilen uit. Iedereen was in shock.” Beelden van de crash, die volop zijn gemaakt, worden ‘hartverscheurend’ genoemd. Tegen beter weten in hoopten toeshouwers dat de inzittenden hadden kunnen ontsnappen. Maar oud piloot Victoria Yeager, ook een toeschouwer, wist ook: dat had onmogelijk gekund. ,,De vliegtuigen waren verpulverd.”

Volledig scherm De twee vliegtuigen botsten in de lucht, terwijl duizenden mensen toekeken. © Screenshot video

Uit data op Flightradar24, een site met vluchtgegevens van nagenoeg alle vliegtuigen, blijkt dat de toestellen meerdere rondjes vlogen over het vliegveld, voordat ze met elkaar in botsing kwamen. Luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.

Zeldzaam toestel

De B-17 is een inmiddels zeldzaam toestel dat voor de Amerikanen erg belangrijk was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een gigantisch toestel met vier motoren, dat gebruikt werd als bommenwerper. Er is nog maar een handjevol van deze toestellen bewaard gebleven, vooral in musea en voor luchtshows als deze.

De Kingcobra is een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat in de oorlog vooral door de Sovjets werd gebruikt.

Volledig scherm De twee vliegtuigen botsten in de lucht, terwijl duizenden mensen toekeken. © Screenshot video

Volledig scherm Op Flightradar24 is te zien hoe de vliegtuigen meerdere rondjes vlogen tijdens de luchtshow in Dallas. © Flightradar24