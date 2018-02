Zes gevallen van kindermisbruik bij hulporganisatie Plan

Bij de gevallen waren een medewerker van Plan International en vijf externen betrokken. Alle betrokkenen zijn ontslagen, laat de organisatie per brief weten aan zijn donateurs. Tegen vijf van de zes personen is aangifte gedaan,



In dezelfde periode werd ook melding gemaakt van negen gevallen van seksuele intimidatie of andere ongepaste gedragingen. Voor die gevallen zouden zeven medewerkers zijn ontslagen. Twee anderen kregen, wegens ongepast taalgebruik, een waarschuwing.



Geen Nederlanders

Quote Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers Directeur Monique van 't Hek van Plan Nederland Volgens directeur Monique van 't Hek van Plan Nederland zijn er geen Nederlanders bij het misbruik betrokken. Plan International richt zich op verbetering van de levenssituatie van kinderen.



'Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers. Bij Plan gaat de bescherming van kinderen en jongeren boven alles', schrijft Van 't Hek in de brief.



Plan Nederland werd gisteren over het misbruik geïnformeerd. Van 't Hek: ,,Wij zullen lering trekken uit wat er is gebeurd en ons beleid en de controles nog meer aanscherpen. We zijn vastbesloten om gedrag dat tot misbruik kan leiden uit te bannen.''

Seksfeesten Oxfam

Vorige week kwamen berichten naar buiten over seksuele misdragingen bij hulporganisatie Oxfam in aardbevingsgebied Haïti. Daar zouden Britse medewerkers tijdens missies in 2010 en 2011 seksfeesten hebben georganiseerd.

De Belgische baas van de missie zou daarbij prostituees, waarvan sommigen minderjarig, hebben ingehuurd, zo meldde de Britse krant The Times. De meisjes moesten, gestoken in T-shirts van de humanitaire organisatie, meedoen aan orgiën op hotelkamers.

'Ik schaam mij diep'

Na het bizarre nieuws werd Oxfam overspoeld met boze en teleurgestelde reacties. De Nederlandse afdeling van de hulporganisatie, met zo'n 330.000 donateurs, kreeg ruim 700 opzeggingen. ,,Ik schaam mijn diep'', reageerde directeur Farah Karimi.



Karimi vraagt de leden in een excuusbrief om vertrouwen en steun. ,,Dit is onacceptabel en druist in tegen alles waar wij voor organisatie voor staan'', zegt de Oxfam Novib-directeur.

Artsen zonder Grenzen

Daags na de ophef over de misdragingen binnen Oxfam kwam ook Artsen zonder Grenzen met cijfers over aangiften van wangedrag door medewerkers. Wereldwijd werd AzG in 2017 geconfronteerd met 24 gevallen van ongewenst seksueel gedrag.



Binnen de Nederlandse tak van AzG, waaronder ook Duitsland, Engeland en Canada vallen en zo'n 10.000 mensen werken, zou sprake zijn van zeven gevallen van wangedrag. ,,Afschuwelijk en onacceptabel'', noemt directeur Nelke Manders de misdragingen.



Ook AzG Nederland zegt er alles aan te doen om dit soort gedrag te voorkomen. ,,Artsen zonder Grenzen heeft een zerotolerancebeleid: wangedrag is altijd onacceptabel. Het streven is om voor iedereen een veilige omgeving te creëren.''