Zes jaar cel wegens corruptie voor afgezette premier van Myanmar

‘Aanvaller Salman Rushdie steunde sjiitisch extremisme’: verdacht van poging tot doodslag

De 24-jarige man die is aangehouden voor het neersteken van schrijver Salman Rushdie heeft zich eerder positief uitgelaten over sjiitisch extremisme, meldt nieuwszender NBC New York op basis van bronnen binnen het politieonderzoek. Matar wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag.

13 augustus