Zes keer levenslang voor man die inreed op kerstparade Wisconsin

5 doden | video Kerstop­tocht-dra­ma in VS geen terrorisme, dader scheurde in SUV door stad na ‘huiselijk geweld’

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen doordat een auto inreed op een kerstoptocht in het Amerikaanse Waukesha (Wisconsin). Meer dan veertig personen raakten gewond, onder wie ook kinderen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Amerikaanse media melden dat de kerstoptocht niet het doelwit was van de de dader. Darrell Brooks (39) scheurde in zijn SUV door de stad na ‘huiselijk geweld’, aldus de politie.

22 november