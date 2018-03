Zes maanden na Orkaan Irma: noodhulp Rode Kruis nog altijd hard nodig

Het is vandaag precies een half jaar geleden dat orkaan Irma over Sint-Maarten raasde. Sindsdien is de bevolking op het zwaar beschadigde eiland afhankelijk van noodhulp. Het Rode Kruis verzorgde vandaag de 500.000ste schoolmaaltijd op het eiland, en laat weten dat het einde van de noodhulp nog niet in zicht is.