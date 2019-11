‘Zes mensen gedood bij Israëlische luchtaanval’

President Trump ziet zichzelf als milieuacti­vist

13 november ,,Ik ben erg begaan met het klimaat’’, sprak de Amerikaanse president Trump gisteren tijdens een bijeenkomst van The Economic Club of New York. Gevraagd naar zijn visie op de klimaatsverandering zei Trump dat hij zichzelf ‘in veel opzichten als milieuactivist ziet’. Om even later toe te voegen dat hij milieuactivisten voor gek verslijt. ‘Loco’, bestempelde hij ze in het Spaans.