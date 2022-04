Zes Pakistanen bij massaproces ter dood veroordeeld voor lynchen fabrieksmanager

De veroordeelden hadden volgens de rechter allen deelgenomen aan de lynchpartij eind vorig jaar in het district Sialkot, 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Islamabad. Volgens een gerucht zou de manager van een kledingfabriek een religieuze poster met islamitische heilige verzen van de muur hebben getrokken en in de vuilnisbak hebben gegooid. Daarop werd de man belaagd door een woedende menigte, gemarteld en in brand gestoken.