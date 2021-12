Zes werknemers klagen Tesla aan vanwege seksuele intimidatie

Vijf van de procederende vrouwen werkten in de fabrieksfaciliteiten van Fremont, nabij de stad San Francisco, waar in totaal zo'n 10.000 mensen verantwoordelijk zijn voor het in elkaar zetten van auto's. In oktober oordeelde een jury nog dat Tesla een zwarte ex-werknemer 137 miljoen dollar aan schadevergoeding moest betalen voor het negeren van aanhoudend racisme waaraan de man was onderworpen in de Fremont-fabriek. De zesde vrouw die een aanklacht heeft ingediend werkte in servicecentra in Zuid-Californië.

In de zes afzonderlijke aanklachten die dinsdag bij een rechtbank in Californië zijn ingediend, staat dat collega’s en leidinggevenden voorstelden om seks te hebben, ongewenste opmerkingen maakten over hun lichamen, hen nafloten, en in sommige gevallen overgingen tot ongepaste aanrakingen. Klachten werden niet serieus genomen en soms werden de vrouwen overgeplaatst naar een ander deel van de fabriek, zonder dat het problematische gedrag werd aangepakt. ,,De bedrijfsvloer van Tesla lijkt meer op een ruwe, archaïsche bouwplaats of studentenhuis dan op een hypermodern bedrijf in het hart van de vooruitstrevende San Francisco Bay Area”, aldus één van de aanklachten.

Meerdere vrouwen vertellen aan de krant The Washington Post dat ze in een depressie belandden naar aanleiding van hun ervaringen in de fabriek en dat hun carriere hierdoor in het geding is gekomen.

Eerder deze maand werd er door een andere vrouw ook al een aanklacht ingediend tegen Tesla wegens seksuele intimidatie in de fabrieken van Tesla.

Tesla kwam deze week al meerdere keren in het nieuws. Bij de in de aanklachten genoemde Tesla-fabriek in Fremont werd dinsdag een Tesla-medewerker gearresteerd op verdenking van het doodschieten van een collega. De dodelijke schietpartij zou vlak buiten het fabrieksgebouw hebben plaatsgevonden.

Ook werd Tesla-topman Elon Musk door tijdschrift TIME uitgeroepen tot ‘Persoon van het Jaar', hetgeen in de Verenigde Staten op veel kritiek kon rekenen vanwege onder meer de grillige persoonlijkheid van Musk en verhalen die al langer de ronde doen over de verziekte bedrijfscultuur bij Tesla.