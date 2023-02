Zesduizend jaar oude stad Gaziantep grotendeels in puin: ‘Aangezicht is voor altijd veranderd’

Update Zwart weekend in de Alpen: al zeker elf lawinedo­den, onder wie chauffeur pistenbul­ly

Bij lawines als gevolg van zware sneeuwval in de Alpen zijn dit weekend al minstens elf mensen om het leven gekomen. Negen doden vielen in Oostenrijk, twee in Zwitserland, melden plaatselijke media.

5 februari