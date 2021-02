Zette Trump aan tot bestorming Capitool? Senaat begint aan proces

De Amerikaanse Senaat is vandaag begonnen aan een tweede proces tegen de nu voormalige president Donald Trump. De Republikein, die op 20 januari werd opgevolgd door Joe Biden als president van de VS, moet zich verantwoorden voor het ‘aanzetten tot opstand’ in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari.

Het proces onder leiding van de langstzittende Democratische senator, Patrick Leahy, begint met een stemming over de regels van het proces gevolgd door een debat van vier uur over de vraag of de procedure grondwettelijk is. Volgens de advocaten van Trump is dit niet het geval, omdat hij geen president meer is. De aanklagers zijn op basis van historische voorbeelden van mening dat dat wel zo is en zien zich gesteund door veel grondwetexperts.

Eerder al stemde de Senaat over een motie van de Republikeinse senator Rand Paul die stelt dat vervolging van Trump ongrondwettelijk zou zijn. Die haalde het niet. Van de honderd senatoren stemden 55 tegen de motie, onder wie vijf Republikeinen. De overige 45 Republikeinen waren voor het stoppen van de vervolging.

Eerste president

Trump is de eerste president die twee keer een impeachmentprocedure aan zijn broek kreeg. Hoewel hij al geen president meer is, menen de Democratische aanklagers dat er toch een afzettingsprocedure tegen hem moet worden gevoerd wegens het aanzetten tot opstand en om de Amerikaanse democratie te beschermen. Belangrijk punt naast “waarheidsvinding” is dat ze willen voorkomen dat Trump zich ooit nog verkiesbaar kan stellen voor een federaal ambt.

Trumps gedrag “heeft het leven van ieder lid van het Congres in gevaar gebracht” en heeft “de vreedzame overdracht van de macht en de lijn van opvolging in gevaar gebracht”, stellen de aanklagers onder aanvoering van afgevaardigde Jamie Raskin. Bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari door Trump-aanhangers kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een agent.

Eerste proces

De eerste ‘rechtszaak’ tegen Trump vond plaats tussen december 2019 en februari 2020. Hij zou zich volgens een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden schuldig hebben gemaakt aan “machtsmisbruik” en obstructie van het onderzoek dat het Congres daarnaar had ingesteld. Hij werd beschuldigd van het inroepen van buitenlandse hulp om de presidentsverkiezingen naar zijn hand te zetten. Ook gaf hij ondergeschikten opdracht geen documenten af te staan aan de onderzoekers en om geen getuigenissen af te leggen.

Trump werd na een proces van drie weken in de Senaat op beide punten vrijgesproken. De aanklagers kwamen niet in de buurt van de benodigde tweederdemeerderheid die nodig is voor een veroordeling.