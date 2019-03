Zeven gewonden in midden-Israël na raketaanval vanuit Gazastrook

De Palestijnse verzetsbewegingen Hamas en Islamitische Jihad hebben wel raketten met zo’n bereik, volgens het leger. Anderhalve week geleden kwamen twee raketten neer in Tel Aviv. Israël bestookte als reactie zeker honderd doelen in de dichtbevolkte Gazastrook. De aanval voedt de angst dat er een nieuwe geweldsgolf op komst is.



De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat hij zijn bezoek aan de VS, na een gesprek met president Trump, afbreekt en dat zijn land met kracht op de ‘criminele aanval’ zal reageren. Hij zei tegen Israëlische media dat de naderende Israëlische verkiezingen geen hindernis zijn om oorlog in de Gazastrook te voeren.



De aanval is nog niet opgeëist, maar vooruitlopend op een Israëlische tegenaanval zijn Hamas-leiders in Gaza ondergedoken. Getuigen maakten melding van de evacuatie van personeel uit Palestijnse overheidsgebouwen. Ook maakte Hamas bekend dat een toespraak van Gaza-leider Yehiya Sinwar later vandaag is geannuleerd.