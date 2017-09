Del Ponte kondigde eerder dit jaar haar vertrek aan uit de commissie die belast is met het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Syrië. Ze herhaalde bij haar afscheid van de Mensenrechtenraad uit frustratie te stoppen. ,,Zeven jaar aan misdrijven in Syrië en totale straffeloosheid. Dat is niet acceptabel'', stelde de voormalige aanklager.



De juriste verweet de internationale gemeenschap en de VN-Veiligheidsraad geen Syrië-tribunaal te hebben opgezet. Ze had vorige maand tegen een Zwitserse krant gezegd dat er voldoende bewijs is om de Syrische president Bashar al-Assad te veroordelen voor oorlogsmisdrijven.



De Syrië-commissie van de Mensenrechtenraad heeft door het vertrek van Del Ponte nog maar twee leden over: Karen Koning AbuZayd en voorzitter Paulo Pinheiro. De laatste verklaarde dat uiteindelijk veel mensen zullen moeten uitleggen 'waarom ze niet sneller hebben opgetreden om de slachting te voorkomen'.