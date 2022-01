Zeven kinderen dood bij brand in overvolle woning Philadelphia: ‘Hartverscheurend’

VIDEODoor een grote brand in een rijtjeshuis in het centrum van Philadelphia zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, onder wie 7 kinderen. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Acht mensen wisten het pand te ontvluchten. Er woonden 26 mensen in het kleine huis.

De woning was opgesplitst in twee appartementen over drie verdiepingen. In de bovenwoning verbleven 18 mensen, in de benedenwoning 8. Volgens de brandweer brak de brand uit op de middelste verdieping. De vlammen sloegen aan de voorkant uit de ramen, vermoedelijk op de plek waar de keuken zich bevond.

Twee mensen, onder wie een kind, zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Wel is duidelijk dat de de zes rookmelders in het gebouw niet werkten. De melders worden jaarlijks geïnspecteerd, zegt Dinesh Indala van de Philadelphia Housing Authority. In 2020 waren twee rookmelders vervangen en kregen de andere melders nieuwe batterijen. In mei vorig jaar was de laatste inspectie.

Dodelijkste brand

Brandweerlieden waren in de vroege ochtend een klein uur bezig de brand te blussen. ,,Dit is een van de ergste branden waar ik ooit ben geweest”, zei brandweercommandant Craig Murphy op een persconferentie.

Volledig scherm Buurtbewoners reageren geschokt op de dodelijke brand in de straat. © AP

Het is waarschijnlijk de dodelijkste brand in Philadelphia in de afgelopen honderd jaar. ,,Dit is zonder twijfel een van de meest tragische dagen in de geschiedenis van onze stad”, zei burgemeester Jim Kenney. ,,Zoveel kinderen verliezen is verschrikkelijk. Laten we voor hen bidden.”

Geen maximum

Een woordvoerder van de gemeentelijke dienst voor vergunningen en inspecties zegt dat er geen maximum geldt voor zit aan het aantal bewoners in een woning. ,,We kennen de omstandigheden van de gezinnen niet‘’ zei de burgemeester Kenney. ,,Misschien waren er familieleden die onderdak nodig hadden. Deze tragedie is gebeurd, we rouwen er allemaal om. Maar we kunnen geen oordeel vellen over het aantal mensen dat in het huis woont.”

Buurtbewoners zijn geschokt. ,,Ik kende een aantal van die kinderen. Ik zag ze vroeger op de hoek spelen”, zegt Dannie McGuire (34), terwijl ze vecht tegen de tranen. De bewoners woonden daar volgens haar al tien jaar. ,,Ik kan niet begrijpen waarom niet meer mensen uit een raam konden springen.”

Andrea Duszenczuk (68), die al lang in de straat woont, noemt het drama ‘hartverscheurend'. ,,Veel van deze huizen hebben oude bedradingen‘’, zegt ze. ,,Deze zijn waarschijnlijk 125 jaar oud. Wie weet wat er achter de muren zit.”

Volledig scherm De zwartgeblakerde voorgevel van de woning. © AP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: