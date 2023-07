Zeven mensen gewond na hevige turbulentie op vlucht naar Australië

Stel ontdekt dat ‘vakantie­vriend’ Belgische moordenaar is: ‘Hij zei dat zijn kinderen boos waren’

Een Frans koppel heeft op vakantie in Spanje vijf dagen gespendeerd met een Belgische moordenaar die op de vlucht was. Toen ze zijn echte voornaam te weten kwamen, ontdekten ze via Google met wie ze te maken hadden. Myriam (22) en Yanis (21) waarschuwden de politie en zorgden ervoor dat Adrien Rompen, die in 2015 zijn echtgenote doodde, werd opgepakt.