Zeven miljoen dollar vooralsnog hoogste bod op Hitlers Mercedes

Het bod van zeven miljoen dollar is voorlopig het hoogst bekende bod. Wouters zei gisteren nog dat de super-Mercedes van Hitler wel eens de duurste auto ter wereld kon worden. Hij deed dat door een vergelijking te maken met een Ferrari 250 GTO uit de jaren 60. ,,Die is in 2013 verkocht voor 52 miljoen dollar en later nog een keer voor 56 miljoen te koop aangeboden. Het is voor zover bekend de duurste auto ter wereld, in 45 jaar 10.000 keer meer waard geworden. De auto van Hitler is in 1973 voor 153.000 dollar doorverkocht en was toen de duurste auto ter wereld. Bovendien is de historische waarde en de echtheid van de auto duidelijk gedocumenteerd."