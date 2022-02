Zeven vragen over SWIFT en of Rusland daar veel last mee gaat krijgen

Ambassade van Oekraïne naar Poolse grens: ‘Blijft beschik­baar om Nederlan­ders te helpen’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat de Nederlandse ambassade in Oekraïne per direct naar Polen verplaatst. Ambassadeur Jennes de Mol en zijn team zetten hun werkzaamheden voort in Jaroslaw, aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne.

0:14