‘Zeventien Amerikaanse missionarissen en familieleden ontvoerd op Haïti’

Het Franse persbureau AFP spreekt van ongeveer vijftien zendelingen. Onder de ontvoerde familieleden bevinden zich ook vrouwen en kinderen. De missionarissen zouden zijn ontvoerd uit een bus die op weg was naar de luchthaven. Daar zouden enkele leden van de groep worden afgezet, na een bezoek aan een weeshuis in Port-au-Prince, waarna het voertuig verder zou rijden naar een volgende bestemming op Haïti, zo meldt de krant. Over het lot en de huidige verblijfplaats van de groep is niks bekend.