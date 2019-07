Zeventien gewonden bij crash tijdens evenement van Britse autoclub

Zuid-Koreaan (78) steekt auto en zichzelf in brand voor Japanse ambassade

10:27 Een Zuid-Koreaan heeft zichzelf vandaag in brand gestoken voor de Japanse ambassade in Seoel. De 78-jarige man stichtte brand in zijn voertuig voor het ambassadegebouw in de Zuid-Koreaanse hoofdstad en stierf later in het ziekenhuis, aldus de autoriteiten.