Zie jij wie van de drie de moeder is?

'Syrische leger verslaat slapende IS-cellen in grensplaats Albu Kamal'

19:52 Het kalifaat van de Islamitische Staat in Syrië is nog verder afgebrokkeld. Het regeringsleger en bondgenoten van het regime hebben vandaag de plaats Albu Kamal volledig in handen gekregen. Dit meldt een militaire nieuwstak van Hezbollah.