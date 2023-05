‘Zieke geest van Poetin maakt het zo gevaarlijk’: Pieter Waterdrinker vertrok halsoverkop uit Rusland

UPDATE Zes kilometer hoge aswolk na uitbar­sting vulkaan in Guatemala, meer dan duizend mensen geëvacu­eerd

In Guatemala is de vulkaan Fuego, nabij de hoofdstad Guatemala-Stad en de meest actieve in Midden-Amerika, donderdag uitgebarsten, melden de Gualtemalteekse autoriteiten. Daarbij werden aswolken uitgestoten van wel zes kilometer hoog. In de nabij gelegen dorpen steden zijn meer dan duizend bewoners preventief geëvacueerd.