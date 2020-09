Ziekenhuis: Navalny kan korte periodes uit zijn bed komen

Navalny wordt volgens het universitaire ziekenhuis ‘gemobiliseerd’ en is ook ‘met succes losgekoppeld van de mechanische beademing’. Vorige week meldde de kliniek al dat Navalny uit zijn kunstmatige coma was gehaald. Toen werd nog wel gezegd dat ‘langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging’ niet kon worden uitgesloten. Daar is nu niks over meegedeeld. Wel meldde het ziekenhuis dat de Rus volledig van de beademingsapparatuur is gehaald.

Second opinion

Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgif. Ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben dat inmiddels vastgesteld, onafhankelijk van elkaar. ,,We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, aldus de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel vandaag in een verklaring.