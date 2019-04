Zimbabwanen woest om peperdure pruiken van paardenhaar voor rechters

Londen vraagt uitstel brexit tot 30 juni

10:03 De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.