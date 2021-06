Zo bizar en complex zijn de 18 metrolijnen in Tokio: 40 meter diep en 200 uitgangen

Video Vier doden en bijna 160 mensen zoek na instorten flat in Florida

25 juni Het dodental door de instorting van een appartementencomplex donderdag ten noorden van Miami is opgelopen naar vier. Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade zei voorts dat het aantal vermisten is opgelopen tot 159. Het is van deze mensen niet bekend of ze in het pand aanwezig waren en nu onder het puin liggen of dat ze er helemaal niet waren.