Zo ging de Amerikaanse aanval op Al-Baghdadi

In een reeks tweets licht generaal Frank McKenzie, die aan het hoofd staat van de US Central Command, de militaire operatie van het voorbije weekend toe.



Al-Baghdadi hield zich schuil in een afgelegen gebouw in de Noord-Syrische provincie Idlib. McKenzie beklemtoont meermaals dat verscheidene inlichtingendiensten samenwerkten om de leider van Islamitische Staat op te sporen.



Amerikaanse elitesoldaten die al in Syrië gestationeerd waren, werden met een helikopter naar de site overgebracht. Daar werd het toestel door twee groepen IS-strijders onder vuur genomen. Tijdens een briefing in het Pentagon verklaarde McKenzie dat de commando’s vier vrouwen en een man hebben gedood nadat die Amerikaanse luchtvaartuigen hadden beschoten.



,,Ondanks de hoge druk en de opvallende aard van deze aanval hebben we alles gedaan om burgerslachtoffers te vermijden en om de kinderen te beschermen die vermoedelijk in het gebouw aanwezig waren”, aldus de generaal. Wie in het gebouw aanwezig was, werd gevraagd om zich naar buiten te begeven.



,,Toen hij op het punt stond gepakt te worden door de Amerikaanse troepen, liet Al-Baghdadi een bom ontploffen waarmee hij zichzelf en twee jonge kinderen doodde”, deelt McKenzie mee in de tweets.