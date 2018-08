Zo'n 300 Amerikaanse kranten ballen samen vuist tegen anti-pershouding Trump

Op initiatief van The Boston Globe hebben zo'n 300 Amerikaanse kranten in hun hoofdredactioneel commentaar gereageerd op de stelling van de Amerikaanse president Donald Trump dat journalisten 'de vijand van het volk' zijn.

Van kleine lokale dagbladen tot landelijke kranten als The New York Times; ze laten allemaal allemaal weten zich zorgen te maken over de houding van het Witte Huis jegens de pers.

Trump noemt media die kritisch over hem berichten doorgaans 'fake news'. Dat terwijl The Washington Post in de eerste 558 dagen van Trumps presidentschap 4.229 leugens en misleidende opmerkingen telde. De president weigerde onlangs een journalist van CNN te woord te staan, hetgeen hem op veel kritiek kwam te staan. Zelfs een host van Fox News, het medium dat in plaats van CNN een vraag mocht stellen, nam het voor CNN op.

De adjunct-hoofdredacteur van The Boston Globe stelde hierop voor dat kranten allemaal op dezelfde datum een hoofdredactioneel commentaar zouden publiceren met dezelfde strekking. Op die manier, is de hoop, wordt de aandacht gevestigd op zowel het broodnodige werk van journalisten als de aanvallen van Trump op de pers.

Veel kranten gaven dus gehoor aan de oproep, maar sommigen deden expres niet mee. The Wall Street Journal schreef bijvoorbeeld dat, of je het nu eens bent met Trump of niet, vrijheid van meningsuiting ook voor hem geldt. Zelfs als dit het uitschelden van de vrije pers inhoudt. The Baltimore Sun schaart zich achter The Boston Globe, maar is bang dat de actie zal worden gezien als een 'gecoördineerde reactie' tegen de Republikeinse president, die mogelijk een averechts effect zal hebben.

Ondanks de grote hoeveelheid onwaarheden die hij vertelt, denkt slechts 17 procent van de aanhang van Trump dat hij regelmatig liegt.