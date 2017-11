Zoektocht naar 3-jarig broertje dood jongetje op Aruba gestaakt

Het driejarige broertje het jongetje dat op Aruba vermoedelijk is overleden door ernstige mishandeling, is nog altijd niet terecht. Zowel de autoriteiten als burgers op het eiland hebben naarstig naar de peuter gezocht, maar zonder resultaat.

Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat de zoekactie voorlopig is stilgelegd. De moeder, stiefvader en oma van de jongens zitten vast. Het 5-jarige slachtoffer Risandroh werd woensdag zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Hij had een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen fracturen en tal van littekens had.

De moeder verklaarde dat haar zoontje ongelukkig was gevallen in de speeltuin. De arts geloofde dat niet en schakelde de politie in. De jongen overleed afgelopen vrijdag, zijn broertje was toen onvindbaar.

Minister van Justitie van Aruba Andin Bikker zegt dat de moeder inmiddels 'verklaringen heeft afgelegd' over haar driejarige zoontje. Eerder beriep ze zich tijdens verhoren op haar zwijgrecht. Wat de vrouw de politie precies heeft verteld, wilde Bikker niet kwijt.

Zoekactie

Risandrohs driejarige broertje heet Roshandrick, roepnaam Eugene. Bij de zoekactie naar de peuter waren onder meer politiemensen en de Koninklijke Marine betrokken. Ze stopten met zoeken bij gebrek aan informatie over waar het jongetje mogelijk kan zijn, meldde het OM eerder. Of de verklaring van de moeder hier verandering in kan brengen is nog onduidelijk.