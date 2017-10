'Zomertijd schaadt gezondheid 100 miljoen Europeanen'

Dat zegt Pavel Svoboda, aanvoerder van een groeiende groep Europarlementariërs die dringend van het halfjaarlijkse gerommel met de klok af wil. De Tsjech presenteerde vanmiddag in Straatsburg een nieuwe studie naar de effecten van de zomer- en wintertijd. Die toont ook aan dat de veronderstelde energiewinst nul is: ,,Wat we winnen aan licht, zijn we kwijt aan verwarming.” De overgang naar één vaste tijd voor het hele jaar vergt een Europese wetswijziging, maar daarvoor is ‘sterke en groeiende steun in de lidstaten’, aldus Svoboda.